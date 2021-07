Prix Hassan II pour l’environnement: Le groupe Al Omrane primé

jeudi, 8 juillet, 2021 à 17:13

Casablanca – Le Groupe Al Omrane s’est vu décerné, lundi dernier à Rabat, le Prix Hassan II pour l’Environnement, l’un des prix les plus prestigieux pour l’Environnement.

“Pour la première fois, une entreprise publique du secteur de l’habitat et de l’aménagement territorial a été récompensé dans la catégorie ‘initiatives des entreprises’, pour ses différentes actions pour la préservation de l’environnement et la promotion du développement durable”, indique le groupe dans un communiqué sur la cérémonie de remise du prix qui s’est déroulée le 05 juillet à Rabat sous la présidence du Chef du Gouvernement.

En effet, Al Omrane s’est engagé dans un processus d’amélioration continue en matière d’exemplarité et a mis en place un dispositif de suivi muni d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent de mesurer sa performance et sa durabilité, précise la même source.

Ainsi, Al Omrane, acteur public majeur dans le paysage socio-économique, n’a cessé d’entreprendre une démarche socialement responsable, portant sur des initiatives et des activités écocitoyennes, afin de conformer ses pratiques de développement durable aux meilleurs standards nationaux et internationaux.

A cet effet, le groupe s’est engagé à intégrer et à promouvoir les valeurs et les principes de Responsabilité sociétale en œuvrant à concilier l’accroissement de sa performance économique, la réduction de l’empreinte écologique de ses projets et la recherche d’équité sociale tout en s’adaptant aux attentes de ses différents partenaires institutionnels et citoyens.

Al Omrane a obtenu en Octobre 2020, le Label RSE de la CGEM, une reconnaissance de la conformité de sa démarche avec le référentiel de la Confédération.