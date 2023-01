Produits de la mer: les exportations à un record de 28 MMDH en 2022 (Mme Driouich)

lundi, 30 janvier, 2023 à 14:49

Casablanca – Les exportations des produits de la mer ont atteint un volume de 883.000 tonnes (T) et une valeur record de 28 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, a indiqué Zakia Driouich, Secrétaire Générale du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (Département de la Pêche maritime).