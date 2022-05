Programme “Forsa”: Plus de 150.000 dossiers de projets déposés (Ministre)

Rabat – Plus de 150.000 dossiers de projets ont été déposés sur la plateforme digitale dédiée au programme “Forsa”, a indiqué, lundi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.