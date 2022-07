Programme “Forsa”: un délai supplémentaire alloué aux dossiers incomplets (ministère)

samedi, 23 juillet, 2022 à 20:07

Les jeunes parlementaires ayant participé à la 4-ème session du Parlement jeunesse du Maroc (PJM), qui a pris fin samedi, ont appelé à la formation des jeunes en matière d’investissement et de création d’entreprises, et à leur apporter une assistance et à les accompagner durant tout ce processus.