Programme Intelaka: 22.875 crédits accordés en 2021

mercredi, 23 mars, 2022 à 12:25

Rabat – Le nombre de crédits accordés dans le cadre du programme intégré “Intelaka” a atteint 22.875 crédits, au cours de l’exercice 2021, pour un volume d’engagements de plus de 3,8 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de 22% par rapport à 2020.

Toutes les régions du Royaume ont bénéficié du programme “Intelaka”, indique la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE), portant le nom de marque Tamwilcom, dans un communiqué publié à l’issue de son 3ème Conseil d’administration tenu, mardi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

La région de Casablanca-Settat vient en tête avec plus de 26% du volume des crédits garantis, suivie des régions de Rabat-Salé-Kénitra (15%) et Marrakech-Safi (12%), précise la même source.

Lancé en février 2020 sur Hautes Orientations Royales, le programme “Intelaka” est destiné à faciliter l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des TPE aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, rappelle-t-on.

Le conseil d’administration de Tamwilcom a été consacré principalement à l’examen du rapport de gestion et à l’arrêté des comptes au titre de l’exercice 2021.

Les travaux de cette réunion ont également mis en avant les mesures mises en place récemment pour l’appui au financement des entreprises pour atténuer les effets de la crise sur leur trésorerie, et qui portent sur le relèvement des plafonds de garantie des produits “Damane Atassyir” et “Damane Istitmar” et le rééchelonnement des crédits couverts de la garantie “Damane Oxygène” et “Damane Relance” pour une durée supplémentaire pouvant atteindre trois ans.