Le programme “Istitmar” a permis de créer 18.000 emplois durant la période de la crise sanitaire (ministre)

mardi, 20 octobre, 2020 à 22:23

Rabat – Le programme “Istitmar” a permis de créer 18.000 nouveaux emplois et d’investir 2 MMDH dans les petites et moyens entreprises (PME) durant la période de la crise sanitaire liée à Covid-19, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

En réponse à une question centrale autour de “La réhabilitation des PME” à la Chambre des conseillers, M. Elalamy a expliqué que le ministère a lancé de nouveaux programmes qui ont porté leurs fruits, notant qu’il s’agit du programme “Istitmar” ayant permis de créer 18.000 offres d’emploi et d’investir 2 MMDH dans les PME, en plus de trois autres programmes, à savoir “Mowakaba”, “Tatwir” et “Nawat”.