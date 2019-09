Le projet d’appui à trois agences de bassins hydrauliques a nécessité près de 8,2 millions d’euros (ministre)

mardi, 3 septembre, 2019 à 17:03

Rabat – Le projet d’appui institutionnel et opérationnel aux Agences des bassins hydrauliques (ABH) du Loukkos, de la Moulouya et du Souss-Massa a nécessité un investissement de près de 8,2 millions d’euros, dont une contribution belge d’environ 5,5 millions d’euros, a indiqué mardi à Rabat le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.