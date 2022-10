Projet meetMED : Table ronde nationale à Rabat sur l’efficacité énergétique et la finance verte

mardi, 18 octobre, 2022 à 19:58

Rabat – Une Table Ronde Nationale sur le thème « L’Efficacité Énergétique et la Finance Verte dans le cadre du Forum MED SEI » a été organisée, mardi à Rabat, dans le cadre du projet meetMED.

Les résultats et les recommandations de cette rencontre, initiée par l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), le Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (RCREEE) et l’Association Méditerranéenne des Agences Nationales de Maîtrise de l’Energie (MEDENER), ouvriront la voie aux institutions publiques et privées pour développer des mécanismes innovants de la finance verte, indique un communiqué des organisateurs.

Le projet meetMED II vise à renforcer la sécurité énergétique des pays bénéficiaires (Maroc, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Algérie, Palestine et Tunisie) tout en favorisant leur transition vers une économie bas carbone, rappelle la même source, notant qu’il vise également le renforcement de la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique notamment dans les secteurs du bâtiment et des appareils électroménagers.

Dans cette optique, les mécanismes financiers constituent une solution intéressante pour le développement des projets verts au Maroc, selon le communiqué qui relève que les partenariats public-privé peuvent codévelopper des instruments financiers et des solutions innovantes pour surmonter les obstacles à l’investissement.