Une prolongation de l’effet coronavirus risque d’avoir un “impact de taille” sur l’économie mondiale

mercredi, 11 mars, 2020 à 12:26

-Propos recueillis par Naoufal Enhari-.

New York – Une prolongation de l’effet de l’épidémie du coronavirus, qui a déjà ébranlé en début de semaine les marchés financiers avec des baisses inégalées depuis la crise financière de 2008, risque d’avoir un “impact de taille” sur l’économie américaine et mondiale, estime Youssef Squali, analyste financier basé à New York.

Les valeurs à la bourse de Wall Street ont connu lundi des baisses vertigineuses, avec les prix du pétrole subissant des pertes historiques au niveau mondial sur fond des inquiétudes liées la propagation mondiale du virus Covid-19, faisant planer le spectre d’une nouvelle récession économique mondiale.

“Tout dépend de la durée de l’effet du coronavirus et des tensions pétrolières. Plus ça dur, et plus l’impact sera grand”, explique à la MAP M. Squali, qui figure au Top 25 des meilleurs analystes financiers de la décennie, établi par TipRanks, leader mondial de la technologie financière (Fintech).

Selon lui, le consensus en ce moment est que la crise virale durera quelques semaines aux Etats-Unis “avant qu’on commence à voir une normalisation du nombre de cas d’infections et de décès…”.

Mais “si ça dure plus longtemps, l’impact sur l’économie américaine et mondiale sera de taille”, avertit l’analyste marocain, notant que les attentes maintenant est que le gouvernement américain met en oeuvre des mesures pour stimuler l’économie et la croissance pendant cette période décisive.

En effet, la Réserve fédérale américaine (Fed) a déjà baissé son taux directeur de 50 points de base la semaine dernière, et “c’est au tour du gouvernement – président et congrès – d’utiliser leur pouvoir fiscal pour réduire la fiscalité pour le contribuable, voir même au niveau des petites et moyennes entreprises”, relève Youssef Squali, également Directeur général pour la Recherche Action (Equity Research) à la SunTrust, sixième plus grande banque aux Etats-Unis.

Donald Trump a promis des mesures de “grande ampleur” pour soutenir l’économie américaine. Ce plan devait être initialement annoncé mardi.

L’administration Trump a toutefois assuré que le plan devrait bientôt être présenté, tout en révélant que sa mesure phare consisterait à réduire, voire supprimer, les taxes salariales jusqu’à la fin de l’année.

Expliquant les causes du vent de panique qui a enveloppé les marchés financiers, l’analyste marocain fait observer que les investisseurs et les analystes ne s’attendaient tout simplement pas au choc pétrolier survenu le weekend en raison du bras de fer entre l’Arabie Saoudite et la Russie, deux producteurs et exportateurs majeurs de pétrole.

“Les marchés étaient déjà très nerveux à propos de coronavirus, et donc l’incertitude à propos de deux variables de taille a créé la panique”, a-t-il dit.

Une situation que personne n’a pourtant vu venir. “Ce sont là des variables qu’on appelle “black swans”, c’est à dire des éventualités qui arrivent chaque 10 à 20 ans et qu’on sait pertinemment qu’on ne peut pas prédire”, résume ce vétéran de l’analyse financière à New York et spécialiste des grandes entreprises d’Internet et des nouvelles technologies.

Son conseil à ses clients investisseurs institutionnels en ces temps de trouble : “Se positionner sur les valeurs +mega cap/croissance+ surtout de qualité, et non pas les +small caps/value+”. C’est à dire les grosses boites de technologie de la Sillicon Valley, comme Amazon, Alphabet (Google), Alibaba et Uber.

Car “la qualité rebondit toujours le plus vite, comme on l’a vu après la crise de 2008. Non seulement ces compagnies peuvent tenir le coup dans les pires des conditions, mais elles arrivent même à gagner plus de part de marché pendant les temps difficiles”, assure l’expert marocain, qui est classé au Top 10 des meilleurs analystes financiers de Wall Street, toutes catégories confondues, pour 2019.