Promotion de la R&D: la CGEM et MAScIR joignent leurs efforts

jeudi, 3 juin, 2021 à 18:26

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research) ont signé, jeudi à Casablanca, une convention de partenariat pour la promotion de la recherche et développement (R&D) appliquée.