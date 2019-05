Promotion à Sofia de la destination Maroc

jeudi, 30 mai, 2019 à 16:37

Un accord de prêt relatif au projet “Soutenir l’insertion économique des jeunes au Maroc” a été signé, mercredi à Rabat, par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, et la directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque Mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly.