Provinces du Sud: Des relais de croissance à promouvoir pour renforcer la dynamique socio-économique

vendredi, 12 février, 2021 à 23:57

Dakhla- Les provinces du Sud regorgent de potentiel, d’opportunités et de relais de croissance qu’il convient de canaliser et de promouvoir pour le renforcement de la dynamique économique et sociale des régions, a souligné, vendredi à Dakhla, le président du Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC), Amine Baakili.

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’étude organisée par l’OEC sous le thème: “L’investissement, moteur de développement des régions du Sud”, M. Baakili a indiqué que l’environnement créé par le nouveau modèle économique des provinces du Sud donne aux investisseurs une visibilité quant aux opportunités d’investissements ouvertes dans la région, et ce grâce aux efforts déployés en matière de renforcement des infrastructures, de stabilité et d’amélioration du climat des affaires.

“La réussite de ce modèle de développement dépend de la grande mutation de toute notre économie vers une économie du savoir, une économie verte, une économie citoyenne et une économie inclusive”, a-t-il poursuivi, soulignant que l’enjeu est d’apporter de vraies solutions à une telle mutation, qui va de pair avec la régionalisation avancée comme choix stratégique pour le pays.

De même, il a fait savoir que les experts comptables ont un rôle stratégique pour accompagner l’investissement dans les provinces du sud, tout en exprimant sa disposition à œuvrer avec le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla Oued Eddahab, en vue de donner tout l’appui nécessaire dans ce domaine, étant donné que la perle du Sud regorge d’atouts et s’impose comme une zone productive dynamique en pleine mutation.

Pour sa part, le président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi, a mis en exergue la dynamique d’investissement lancée dernièrement dans les provinces du Sud et les multiples chantiers structurants dans la région de Dakhla Oued Eddahab, qui permettront d’attirer de nouveaux investissements nationaux et internationaux.

“S’agissant de l’export, l’étude réalisée par l’ASMEX sur l’offre exportable et déclinée par régions a montré qu’il existe un grand gisement non exploité à Dakhla Oued Eddahab, étant donné que plusieurs produits sont exportés à leur état brut sans aucune valeur ajoutée qui pourrait valoriser le produit, tant sur le plan qualitatif que sur celui de valeur”, a noté M. Sentissi El Idrissi.

Il a également mis l’accent sur le partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla-Oued Eddahab visant à renforcer la compétitivité des entreprises locales à l’export à travers un accompagnement adapté aux spécificités de la région, faisant savoir qu’une antenne régionale de l’Association auprès de la CCIS a été mise en place, afin de donner un nouvel élan aux exportations de la région.

“La position géostratégique de la ville de Dakhla comme porte d’entrée et un grand point de passage pour les exportations à destination du continent africain est une grande opportunité à exploiter”, s’est-il-félicité.

Dans une déclaration à la presse, le président de la commission Afrique à la CGEM, Abdou Souleye Diop, a souligné que cette journée d’étude se veut une occasion pour débattre de l’investissement dans la région de Dakhla Oued Eddahab qui est une porte d’entrée vers l’Afrique.

M. Diop a également fait savoir que la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA) va être cruciale pour catalyser les échanges commerciaux entre le continent africain, le Maroc et l’Europe.

Cette journée d’étude vise à explorer les moyens d’accompagner la dynamique de régionalisation en matière d’investissements et de rassembler les différents acteurs de l’économie marocaine pour échanger sur les efforts de développement et d’investissement à déployer dans les provinces du Sud.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les potentialités de la région de Dakhla Oued Eddahab et sur les projets de développement en cours, en plus de l’organisation de deux tables rondes sur “le plan de développement des provinces du Sud: une dynamique d’investissements porteuse d’opportunités de développement économique et social” et “Provinces du Sud: Futur hub continental de ZLECA”.

Ont notamment pris part à cette rencontre le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le wali chargé de la coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohamed Dardouri, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, les experts comptables, les membres du CGEM et les acteurs économiques, ainsi que des élus et des chefs des services extérieurs.