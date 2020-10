PSA/Barid Al-Maghrib : “Citroën Ami”, un véhicule 100% électrique dédié à la distribution du courrier-colis

lundi, 19 octobre, 2020 à 13:56

A seize jours de la présidentielle américaine, tous les regards sont tournés vers le duel électoral fascinant entre Joe Biden et Donald Trump. Toutefois, une autre bataille inattendue a surgi dans le paysage politico-médiatique ces dernières semaines, celle du Sénat. En effet, quelle que soit l’identité du nouveau locataire de la Maison Blanche en janvier prochain, le parti qui remportera la majorité dans la deuxième chambre du Congrès aura bel et bien l’avenir du pays entre les mains.