QNET lance deux montres en célébration du 150e anniversaire de la marque Bernhard H Mayer

mercredi, 11 août, 2021 à 18:12

Casablanca- La société de commerce électronique basée à Hong Kong, QNET, a annoncé mercredi le lancement de deux montres qui célèbrent le 150e anniversaire de la marque horlogère suisse Bernhard H Mayer.

A cette occasion, Bernhard H. Mayer® rend hommage à ses racines avec ces deux nouvelles montres mécaniques produites en édition limitée, l’une en or rose 18 carats et l’autre en acier inoxydable, contenant toutes deux un fond de boîtier gravé de manière unique et une pièce commémorative spéciale représentant une image de la première usine Mayer de Pforzheim (intégrée au cadran des montres), indique un communiqué de QNET, qui est aussi l’un des distributeurs exclusifs de la marque.

“La marque Bernhard H. Mayer® possède une histoire extrêmement riche et une tradition d’excellence qui est demeurée inchangée après 150 ans. C’est pourquoi cette collection commémorative est si spéciale car, tout en rendant hommage à l’histoire et aux nombreuses générations de maîtres artisans qui ont laissé leur empreinte sur la marque, elle souligne plus que jamais l’esprit d’innovation et le modernisme d’un chef-d’œuvre horloger d’exception”, a déclaré Malou Caluza, PDG de QNET, cité par le communiqué.

“Nous sommes convaincus que nos clients et distributeurs vont adorer ces montres qui ont été produites en édition limitée et qui deviendront, dans un avenir très proche, de véritables objets de collection”, s’est-t-il félicité.

Pour concevoir et dessiner cette collection inédite, Bernhard H. Mayer® a travaillé en collaboration avec Rodolphe Design, un prestigieux studio de design indépendant basé en Suisse qui se spécialise dans la conception esthétique de montres et de bijoux de luxe. Le studio est connu pour son travail sur des collections de luxe et de mode “Swiss Made” et a collaboré avec diverses marques de renom telles que Aigner, Nina Ricci et Ellie Saab.

Pour sa part, le fondateur et designer de produits chez Rodolphe Design, Rodolphe Cattin a relevé : “Concevoir cette collection historique a représenté un immense défi pour nous”.

“Nous nous sommes essentiellement inspirés des médailles genevoises dont les pièces sont faites pour être intemporelles. Les montres présentent des lignes et des courbes épurées qui leur confèrent une forme et une finition des plus élégantes. La pièce commémorative Bernhard H. Mayer® a été ajoutée au cadran apportant ainsi une touche finale à la montre”, a expliqué M. Cattin.

La saga de la marque Bernhard H. Mayer® a débuté en 1871 à Pforzheim, en Allemagne, une petite ville qui, par la suite, est devenue célèbre pour son industrie de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque porte le nom de son fondateur, Bernhard H. Mayer, un graveur sur métal extrêmement talentueux qui avait saisi l’opportunité de développer une activité basée sur la gravure de métaux précieux en raison de l’abondance de talents disponibles à Pforzheim à l’époque.

Au cours des décennies suivantes, l’atelier Mayer sera associé à un artisanat “de haute précision dans le domaine des métaux précieux”, poursuit-on, notant qu’il se spécialisera également dans la production de pièces et de médaillons numismatiques ainsi que de composants de montres.

La marque Mayer a également été associée à des événements historiques importants au cours du siècle dernier: Lors de l’Exposition universelle de Paris en 1900, où la Maison Mayer avait conçu une magnifique pièce commémorative en hommage à l’arrivée d’un siècle nouveau.

– En 1937, lors des Jeux olympiques de Berlin, les Mayer avaient été chargés de concevoir les médailles d’or et d’argent qui allaient être remises aux vainqueurs.

– La famille Mayer était également un acteur majeur de l’industrie numismatique au début du 20e siècle. Elle avait été engagée pour produire diverses médailles et jetons pour des Maisons royales, mais aussi pour des banques centrales et pour des gouvernements de Grèce et d’Amérique du Sud.

– En 1962, la maison Mayer avait été chargée de produire un médaillon commémoratif pour marquer le rapprochement franco-allemand après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Charles de Gaulle et Konrad Adenauer s’étaient rendus l’un chez l’autre pour tenter d’améliorer les relations entre leurs deux pays et asseoir la paix.

Dans les années 1980, l’entreprise Mayer s’est lancée dans la fabrication de montres en commercialisant sa première montre à pièces, qui avait alors connu un succès immédiat. Cette initiative avait alors permis à l’entreprise de transférer sa base en Suisse, la Mecque de l’horlogerie, et depuis lors, la marque a pu produire plus de 100 modèles différents de montres.

Depuis le milieu des années 2000, QNET est devenu l’un des distributeurs exclusifs des produits de luxe de la marque Bernhard H. Mayer®. Le spécialiste du commerce électronique assure en outre la promotion des montres et des bijoux de la marque auprès de clients et de distributeurs dans plus de 100 pays différents. Au cours des 15 dernières années, plus de 500 000 garde-temps ont été achetés par des clients du monde entier via la plateforme de commerce électronique de QNET.

La montre en or rose 18 carats est limitée à 150 pièces et présente les caractéristiques suivantes : Boîtier (43 mm), acier inoxydable brossé/poli et plaqué PVD or rose ; Fond de boîtier en verre minéral et numéro de série gravé ; Cadran : Indices appliqués en or rose avec médaille du 150e anniversaire en or rose 18 carats à 3 heures et Mouvement automatique suisse (calibre ETA 6497 avec logo Bernhard H. Mayer® personnalisé sur le rotor).

La montre en acier inoxydable est limitée à 1871 pièces et présente les caractéristiques suivantes : Boîtier (43 mm), acier inoxydable brossé/poli 316L ; Fond de boîtier en verre minéral et numéro de série gravé ; Cadran : Indices appliqués argentés avec médaille du 150e anniversaire en argent 999/- à 3 heures et Mouvement automatique suisse (SELLITA SW200 avec logo Bernhard H. Mayer® personnalisé sur le rotor).

Bernhard H. Mayer® fait partie de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) dont les membres sont tous des adhérents au Gold Standard de l’industrie horlogère. Toutes les montres Bernhard H. Mayer® portent le label “Swiss Made” et sont fabriquées conformément aux exigences et aux normes de la FH.