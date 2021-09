QNET remporte 6 nouveaux prix en reconnaissance de son sens de l’innovation

lundi, 20 septembre, 2021 à 17:32

Casablanca – QNET, la société leader dans le domaine de la vente directe via le commerce électronique, vient de se voir attribuer six nouveaux prix, en reconnaissance de ses pratiques numériques innovantes et de la qualité de son engagement envers les communautés du monde entier.

L’entreprise a été consacrée à l’issue de trois concours différents, les TITAN Business Awards, les Golden Bridge Business and Innovation Awards et les NYX Awards, indique un communiqué de QNET.

Ainsi, lors de la première édition des TITAN Business Awards, QNET a reçu le prix Platine dans la catégorie “Entreprise la plus innovante”, mais aussi le prix Or dans la catégorie “Marketing multi-niveaux”.

La participation de QNET, à travers une présentation intitulée “Empowering Entrepreneurs and Communities Through RYTHM” illustre toute la teneur de l’engagement de l’entreprise, qui consiste à générer un impact positif sur les autres par le biais de l’entrepreneuriat, de l’éducation, du sport et du développement communautaire.

QNET met également en pratique plusieurs initiatives d’ordre social à travers la fondation RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind), qui a mené de nombreux projets RSE au sein d’économies émergentes présentes en Asie du Sud et du Sud-Est, mais aussi dans la région de l’Afrique subsaharienne. L’objectif de ces projets est de créer des cadres sociaux à même d’aider les communautés qui sont dans le besoin.

QNET s’est, en outre, illustré en remportant le premier prix lors des 2021 Golden Bridge Business and Innovation Awards, qui récompensent les meilleures pratiques d’innovation et de créativité dans de multiples secteurs.

Ainsi, l’application QNET Mobile a reçu le prix “Best of the Year” dans la catégorie “App &Mobile Website Awards”. Cette application permet aux distributeurs d’accéder en toute facilité à un centre numérique tout-en-un qui leur permet de développer leur activité et de gagner de l’argent.

La société a également remporté 3 consécrations dans trois catégories différentes lors des 2021 NYX Awards qui célèbrent les communications marketing et les concepts créatifs les plus exceptionnels à travers l’ensemble de la planète. Parmi plus de 2000 candidatures en lice, provenant d’entreprises telles que Dell Technologies, World Wildlife Fund, Microsoft et Nike, QNET s’est ainsi vu décerner deux médailles d’or et une médaille d’argent.

Lors des NYX Awards, QNET s’est illustré à travers “Qbuzz la voix de QNET”, le blog officiel de QNET a remporté le prix Or dans la catégorie du marketing multi-niveaux.

QNET a reçu une médaille d’or dans la catégorie « Catalogues». Ce prix est une reconnaissance de l’excellence du catalogue de la société. Celui-ci donne une idée détaillée et fidèle sur le large portefeuille des produits de QNET.

“La différence entre la vente directe et le système pyramidal”, la vidéo de QNET sur la différence entre un modèle commercial de vente directe et les systèmes pyramidaux a reçu le prix Argent dans la catégorie “Information”.

Très pédagogique, cette vidéo sert de guide aux personnes qui cherchent à se lancer dans le secteur de la vente directe.

La PDG de QNET, Malou Caluza, a indiqué à cette occasion qu'”en tant que première société de vente directe en Asie à avoir opté pour le commerce électronique, nous comprenons la valeur de l’innovation et sa capacité à nous aider à fournir de bons produits, avec de bons messages et au bon moment à l’ensemble de nos distributeurs et clients”.

“Malgré la pandémie, l’année 2020 nous a permis de tirer le meilleur parti de notre qualité d’entreprise jeune et dynamique, mais aussi de rafraîchir nos plateformes numériques et de redoubler d’efforts afin d’offrir à notre communauté un contenu non seulement informatif, opportun et pertinent, mais aussi porteur d’espoir et édifiant. Je suis fier de ce que nous avons réussi à accomplir tout au long de l’année écoulée et les prix que nous venons de recevoir reflètent plus que jamais toute l’ampleur de nos efforts et de notre dévouement”, a-t-elle ajouté.

En 2021, QNET a réussi à obtenir un total de 22 récompenses décernées par divers industriels mondialement reconnus. Les plus récentes sont trois récompenses attribuées à l’issue des HERMES Creative Awards et des Communicator Awards.

QNET est l’une des principales sociétés de vente directe et de commerce électronique en Asie. Elle propose une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie qui permettent aux gens de mener une vie meilleure.