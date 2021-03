QNET V-Convention: Record de près de 350.000 participants de 50 pays, dont le Maroc

mardi, 30 mars, 2021 à 18:54

Casablanca – L’événement annuel phare de la multinationale de vente directe en e-commerce, QNET V-Convention, organisé récemment, a enregistré un nouveau record de participation avec près de 350 000 personnes connectées durant trois jours depuis plus de 50 pays, dont le Maroc.

De retour avec une vigueur renouvelée dans cette nouvelle décennie, cet événement, à l’origine de la convention biannuelle qui aurait lieu sur l’île de Penang, en Malaisie, a été rebaptisé V-Convention Connect (VCC) s’adaptant ainsi à “la nouvelle norme” imposée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) en prenant un format virtuel et cela depuis l’année dernière avec une première édition en septembre 2020, indique QNET dans un communiqué.

Initié sous le thème “Renouveler, revivre, renaître”, la convention de cette année avait un seul objectif: rassembler la communauté de distributeurs et de clients de QNET pour relever tous les défis et réaliser leurs rêves, souligne la même source.

La V-Convention Connect a été conçue pour créer une expérience immersive et agréable qui rivalise avec la convention qui nécessite une présence physique. Préalablement à son lancement, le site web officiel de la V-Convention présentait un espace virtuel où l’on pouvait librement “visiter” les différents stands et parcourir la multitude de produits de style de vie, de bien-être et de luxe qu’offre QNET.

Ainsi, cet événement virtuel de 3 jours comprenait des programmes de formation dispensés par les meilleurs distributeurs et professionnels du leadership, des sessions d’information sur l’industrie de la vente directe, sur les différentes gammes de produits de QNET, les nouveautés de l’entreprise ainsi qu’une exposition virtuelle qui retrace l’histoire, les partenariats et les sponsorings de QNET.

Certains des faits saillants comprenaient la célébration du 150ème anniversaire de la marque Suisse Bernhard H. Mayer, des montres et bijoux de QNET. A cette occasion, la marque a annoncé la sortie d’une édition limitée de la collection du 150ème anniversaire comprenant deux montres uniques “Swiss Made” en acier inoxydable et en or rose.

Il s’agit aussi de l’annonce de Banago, la nouvelle plateforme en ligne de e-commerce qui proposera, en plus de ce qu’offre QNET, une variété d’autres produits présentés par différents autres fournisseurs. Banago devrait être mis en service au deuxième trimestre de 2021 et sera accessible au Moyen-Orient uniquement pour cette première phase de lancement avant d’être généralisé à tout le monde ainsi que la mise en avant de l’impact social de QNET sur les communautés dans le monde entier et cela via la Fondation RYTHM “Rise YourSelf to Help Mankind”.

“C’est la nouvelle norme ! Après le succès de la première édition en septembre dernier, nous étions beaucoup plus confiants cette année quant à l’impact que ce nouveau format de notre convention peut avoir sur notre business”, se félicite la présidente directrice générale de QNET, Malou Caluza, cité par le communiqué.

“Nous avons constaté que même après que le monde ait commencé à retrouver les habitudes pre-covid 19 notamment avec l’organisation d’événements physiques en toute sécurité dans quelques pays, nous devons continuer à organiser des événements virtuels comme celui-ci, car cela nous permet d’atteindre un public beaucoup plus large de tant d’autres pays”, a poursuivi Mme Caluza qui commentait le succès de la convention virtuelle de mars 2021.

Et d’ajouter: “Ainsi, la V-Convention Connect se présente comme une véritable bénédiction pour les participants qui ne disposent d’assez de moyens pour assister physiquement à cette messe afin qu’ils puissent apprendre le métier de la vente directe et être inspirés dans leur entreprise avec QNET”.

“2020 a été une année difficile pour tout le monde et nous voulions que la V-Convention Connect de ce mars puisse raviver les ambitions et alimenter la passion de notre communauté. Voir les réactions positives et l’engouement de nos distributeurs sur les réseaux sociaux tout au long de l’événement récompensent les efforts de QNET qui s’efforce à offrir toujours le meilleur pour sa communauté”, fait observer Mme Caluza.

QNET est l’une des principales sociétés de vente directe en ligne en Asie. Le modèle commercial de base de QNET, alimenté par la puissance du commerce électronique, a contribué à autonomiser des millions d’entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

QNET a son siège à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par le biais de filiales, de succursales, de partenariats avec des agences ainsi que des franchisés.

Elle est membre de la Direct Selling Association dans plusieurs pays et fait également partie de la Hong Kong Health Food Association et de la Health Supplements Industry Association of Singapore, entre autres.

QNET (dont le site Web est www.qnet.net) est également actif dans les parrainages sportifs à travers le monde. Parmi les partenariats les plus importants, citons le fait d’être le partenaire de vente directe du Manchester City Football Club et des championnats de la Ligue africaine des clubs de la CAF.