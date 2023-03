Rabat: Atelier de concertation pour la formulation de la nouvelle PNEE du Maroc à l’horizon 2035

jeudi, 16 mars, 2023 à 15:18

Rabat – Un atelier de concertation pour la formulation de la nouvelle politique nationale de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat (PNEE) à l’horizon 2035, a été organisé, jeudi à Rabat, avec la participation des partenaires sociaux publics et privés, de la société civile et d’organisations internationales.