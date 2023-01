Rabat: Entretiens maroco-italiens sur les moyens de renforcer la coopération et les investissements

lundi, 23 janvier, 2023 à 21:49

Rabat – Le renforcement de la coopération et des investissements a été, lundi à Rabat, au centre d’entretiens entre le vice-président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Yassir Sebbar, et une délégation d’hommes d’affaires italiens, conduite par le président de la Fédération “F.L.A.C.E.RS”, Vincenzo Falco.