Rabat: Installation de la DG de l’ONDA, Habiba Laklalech

vendredi, 12 février, 2021 à 14:43

Le choix porté par le président de la République italien, Sergio Mattarella, sur Mario Draghi pour former un nouveau gouvernement, n’était pas le fruit du hasard, le nouveau Premier ministre jouissant d’un riche parcours politique et d’une grande expertise financière au sein des institutions européennes et internationales importantes qu’il a dirigées, à telle enseigne qu’il est perçu comme le futur “Super sauveur” de l’Italie en pleine crise sanitaire et politique.