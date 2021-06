Rabat: Lancement de l’Africa Blockchain Week 2021

lundi, 28 juin, 2021 à 14:58

Le groupe OCP, premier producteur mondial de phosphate et leader sur le marché des engrais phosphatés, et la Société financière internationale (International Finance Corporation – IFC) – membre du groupe Banque Mondiale, ont signé un accord de financement de 100 millions de dollars (M$) pour renforcer la chaîne de valeur agricole africaine et développer des systèmes alimentaires durables.