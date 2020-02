Rabat et Mexico engagés à œuvrer ensemble pour promouvoir le secteur touristique

vendredi, 14 février, 2020 à 23:37

Le ministère camerounais de l’Agriculture et du Développement Rural et la Fondation OCP ont procédé, jeudi à Yaoundé, à l’inauguration officielle du projet d’élaboration de la Carte de fertilité des sols au Cameroun et du nouveau laboratoire d’analyse des sols et des engrais à Yaoundé.