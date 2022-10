Rabat: signature d’un contrat-programme entre le ministère de l’Économie et des Finances et la FOS-MEF

vendredi, 21 octobre, 2022 à 16:08

Rabat – Le premier contrat-programme entre le ministère de l’Économie et des Finances et la Fondation des Œuvres Sociales du Personnel du Ministère (FOSMEF) a été signé, vendredi à Rabat, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la nouvelle stratégie sociale 2023-2025, adoptée par le Comité d’orientation et de contrôle lors de sa réunion du 17 décembre 2021.