La RADEEJ au service des MRE

vendredi, 13 août, 2021 à 17:34

Casablanca – La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et de gestion d’assainissement liquide des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a pris part, récemment à El Jadida, à une rencontre de communication initiée au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Cette réunion, présidée par le secrétaire générale de la province d’El Jadida et organisée sous le thème “Le rôle des Marocains du monde dans la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement” a constitué pour la RADEEJ une occasion de mettre en avant ses efforts en matière de facilitation des démarches administratives au profit des MRE, indique la Régie dans un communiqué.

Lors de cet événement auquel ont pris part des institutions administratives et de service, la RADEEJ a mis également en relief ses efforts en matière de digitalisation et simplification des procédures administratives et d’amélioration des conditions d’accueil des MRE en créant des cellules dédiées à leur écoute.

Parmi les services administratifs fournis aux MRE figurent un guichet spécial MRE, disposant d’un personnel qualifié et à l’écoute, un bureau des clients entrepreneurs et promoteurs immobiliers ainsi que le portail web de la RADEEJ “www.radeej.ma”.

La consultation des factures est un autre service fourni par la RADEEJ et qui permet à tous les clients de consulter les factures par voie électronique via le portail électronique de la Régie.

Il s’agit également du centre de relation client, en appelant le numéro 0802002323 pour déposer une réclamation, poser des questions ou demander un service ou une intervention. En service 24h/24, 7j/7, ou par e-mail : “service.client@radeej.ma”.

La RADEEJ propose également de bénéficier de plusieurs canaux de paiement (paiement en ligne, prélèvement bancaire, prépaiement, applications bancaires, guichets bancaires, espaces de service “Tasshilat” répartis sur tout le Maroc et même en France et au Sénégal, …).

La célébration de la Journée nationale du migrant, approuvée par SM le Roi Mohammed VI en 2003, se veut une occasion de communiquer et de rappeler les acquis de cette catégorie des Marocains, tout en renforçant ses liens avec la mère patrie.

Elle vise également d’explorer les perspectives d’avenir des MRE et mettre en relief leur rôle incontournable dans la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement.

Selon la RADEEJ, cette rencontre a constitué un événement distingué et une occasion exceptionnelle pour communiquer avec les Marocains du monde lors de leur séjour d’été dans le Royaume.

Cette journée a été également l’occasion de les mobiliser, de souligner l’importance des rôles qu’ils jouent au profit de leur pays, de mettre la lumière sur les politiques publiques et programmes sectoriels visant à renforcer la politique de proximité au profit des MRE, et de suivre les défis auxquels est confrontée cette communauté en matière de rapprochement des services.

En outre, cet événement a offert aux MRE l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations et aspirations quant à la politique de proximité qui leur est adressée et d’exprimer leurs opinions et suggestions, note le communiqué.