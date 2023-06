La RADEEJ célèbre les journées mondiales de l’environnement et de l’océan

mardi, 13 juin, 2023 à 18:49

El Jadida – La Régie autonome Intercommunale de distribution d’eau, d’électricité et de gestion d’assainissement liquide des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a célébré les journées mondiales de l’environnement et de l’océan qui coïncident respectivement avec le 5 et le 8 juin de chaque année.

Dans un communiqué, la régie a souligné que dans le cadre de son engagement dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable, la RADEEJ a organisé des journées de sensibilisation et de communication au profit de ses collaborateurs et des acteurs de la société civile.

La journée de l’environnement ayant lieu le 05 Juin a été marquée par une rencontre de sensibilisation au profit des employés de la régie sous le thème “Réduisons notre empreinte en adoptant des pratiques écologiques au travail”.

La rencontre a été animée par un expert en matière d’environnement qui s’est arrêté sur les pratiques écoresponsables. Dans son exposé, l’expert a mis l’accent sur l’importance d’adopter des pratiques environnementales responsables qui peuvent être facilement intégrées dans la vie quotidienne. Cette journée a été marquée par la distribution de supports de communication recommandant ces pratiques aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients.

Une journée porte ouverte a été organisée le jeudi 8 juin, au profit des membres du centre régional de l’environnement et du développement durable d’El Jadida et de l’Association des consommateurs unis.

Cette journée a commencé par une réunion présidée par la Directrice Générale de la RADEEJ qui a fait part de l’adhésion de la régie aux efforts visant à protéger l’environnement à travers la préservation des ressources en eau et en énergie et la gestion de l’assainissement liquide.

A cet égard, la Directrice Générale a mis en lumière l’engagement de la RADEEJ dans la protection de l’environnement à travers des investissements dans ce domaine via notamment la réalisation des stations d’épuration et de traitement des eaux usées, notant que la RADEEJ a procédé à la mise en place d’un service environnement qui s’assigne comme objectif l’instauration du système de protection de l’environnement au sein de la régie, la mise en œuvre des dispositions des lois se rapportant à l’environnement et la contribution à la sensibilisation et la formation en matière d’environnement

Et d’ajouter que la RADEEJ est en cours de mise en place d’un Système de Management de l’Environnement conformément à la norme ISO 14001.

Lors de l’exposé présenté par la division Qualité, Sécurité et Environnement, l’accent a été mis sur les efforts déployés par la RADEEJ pour lutter contre la pollution et protéger l’environnement. L’importance du projet de station d’Azemmour a été soulignée étant donné le rôle qu’il va jouer en matière de préservation de l’environnement et protection du fleuve Oum Errabiâ contre la pollution.

Après cet exposé, une visite au site du projet de la station de traitement des eaux usées d’Azemmour a été effectuée. A cette occasion, le responsable de la division Dépollution Liquide au sein de la régie a fourni des explications détaillées sur le projet et sur l’utilisation de la technique des boues activées pour le traitement des eaux usées

Lors de cette tournée aux différents installations techniques de ce chantier, le responsable s’est arrêté sur toutes les étapes se rapportant au traitement des eaux usées jusqu’à l’étape de leur réutilisation pour l’irrigation des espaces verts.

Dans leurs allocutions, MM. Mohamed Khalidi et Mouncif Madih, respectivement présidents du centre régional de l’environnement et du développement durable à El Jadida et de l’Association des consommateurs unis, ont salué l’ouverture de la régie sur les associations de la société civile et l’interaction positive de cet établissement citoyen avec les préoccupations de ses clients