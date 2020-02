La RAM et British Airways signent un accord de code-share

vendredi, 14 février, 2020 à 13:05

La ville flottante de Venise, considérée comme l’une des plus belles destinations touristiques mondiales, a réussi progressivement à se redresser et à retrouver son dynamisme après les pires inondations de son histoire, qui, en novembre, avaient entraîné une série inédite de marées hautes, dévastant places, bâtiments et églises historiques, et affectant l’activité touristique, l’épine dorsale de l’économie locale.