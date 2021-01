RAM: Lancement d’une ligne directe Casablanca-Dubaï

mercredi, 6 janvier, 2021 à 20:30

Casablanca – La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, le lancement, à compter du 28 mars 2021, d’une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Dubaï, avec trois fréquences par semaine.

“Les vols au départ de Casablanca seront opérés tous les mardis, jeudis et dimanches, avec une durée de vol de sept heures et demie. Le décollage sera programmé à 20h05 (heure du Maroc) pour une arrivée à Dubaï à 06H35 (heure locale)”, précise RAM dans un communiqué.

Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les lundis, mercredis et vendredis, avec une durée de vol de huit heures, fait savoir la même source, ajoutant que les vols décolleront à 08h35 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h35.

Les vols seront effectués par des avions de type Boeing 787 Dreamliner, avion de dernière génération, performant et écologique, offrant une excellente prestation de confort et de sécurité, indique le communiqué.

Et de conclure: “Cette nouvelle route aérienne répond aux attentes de la communauté marocaine établie aux Emirats Arabes Unis ainsi qu’à l’ensemble des voyageurs touristiques et d’affaires marocains et émiratis”.