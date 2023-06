La RAM renforce les opportunités de promotion touristique et économique entre le Maroc et l’Égypte

vendredi, 9 juin, 2023 à 14:05

Le Caire – Le bureau de Royal Air Maroc au Caire s’emploie à renforcer les opportunités de promotion touristique et économique entre le Maroc et l’Egypte, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la compagnie qui repose sur des prestations de qualité, la diversification de l’offre et l’ouverture sur les marchés étrangers, notamment arabes.