La RAM renforce son réseau aux Etats-Unis par le lancement de la ligne directe Casablanca-Miami

jeudi, 4 avril, 2019 à 11:37

Miami – Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri mercredi soir à l’aéroport international de Miami, marquant le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Casablanca et la grande ville de l’Etat de Floride et hub majeur du sud des Etats-Unis et de l’Amérique centrale.