RAM : Test PCR négatif de moins de 72h à compter de la date du prélèvement sur les vols à destination du Maroc

mardi, 10 novembre, 2020 à 14:45

Casablanca – Royal Air Maroc (RAM) informe que les passagers empruntant les vols vers le Maroc devront, désormais, présenter au moment de l’enregistrement un résultat de test PCR négatif à l’infection à la Covid-19 de moins de 72h à compter de la date du prélèvement et non plus à partir de la date des résultats.

Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test, indique la compagnie aérienne nationale dans un communiqué, faisant savoir que le test sérologique n’est plus exigé.

Notant que ces nouvelles dispositions font suite aux instructions des autorités marocaines, la RAM rappelle qu’à compter du 11 novembre, les passagers des vols à destination de la France doivent, eux aussi, présenter au moment de l’enregistrement un résultat valide de test négatif à l’infection à la Covid-19 de moins de 72 heures à compter de la date du prélèvement et non pas à partir de la date des résultats (les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test).

Ces mêmes passagers doivent également présenter, avant embarquement, une attestation de déplacement international dérogatoire depuis l’étranger vers la France incluant la liste détaillée des catégories autorisées à accéder au territoire français, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection à la Covid-19, ajoute-t-on de même source.