Ramadan : Approvisionnement normal et stabilité des prix dans les marchés de Rehamna

dimanche, 18 avril, 2021 à 15:49

Benguérir (province de Rehamna) – L’approvisionnement des différents marchés relevant de la province de Rehamna se fait de manière normale et suffisante à l’occasion du mois sacré de Ramadan 1442, et les prix des différentes denrées alimentaires sont stables.

Ainsi, la situation de l’approvisionnement des marchés locaux au niveau de cette partie du territoire national est caractérisée par une offre abondante des différents produits alimentaires, en l’occurrence ceux les plus consommés durant ce mois béni, ainsi que par une stabilité de leurs prix.

Les différents espaces d’approvisionnement et de négoces et les points de vente au niveau de la ville de Benguérir comme ailleurs, connaissent une forte affluence des citoyens, le temps de se procurer les denrées alimentaires les plus prisées, tels que les produits de première nécessité, les dattes, les poissons, les viandes blanches et rouges, les féculents, les les gâteaux…., sous l’œil vigilant et une mobilisation accrue des différentes commissions chargées d’intensifier les contrôles de la qualité, ainsi que des prix des produits alimentaires, a constaté sur place une équipe de la chaine de télévision M24.

Dans ce cadre, la Division des Affaires Economiques et de la Coordination (DAEC) de la province de Rehamna ne ménage aucun effort en vue de mobiliser de façon quotidienne, des commissions conjointes pour assurer un contrôle strict des différents points de vente, afin de s’assurer du respect méticuleux de la qualité, des prix, ainsi que des conditions d’hygiène et de conservation des produits alimentaires.

Avec la persistance de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, ces commissions composées de représentants notamment, de la DAEC, du Bureau Communal d’hygiène, de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), sont aussi chargées de veiller au respect par les commerçants, des mesures préventives visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), entre autres, la désinfection, le port obligatoire des masques de protection, et la distanciation physique.

Dans une déclaration à la chaine de télévision M24 à cette occasion, le Chef de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination relevant de la province de Rehamna, M. Mohamed Najah, a fait savoir que pour assurer un meilleur approvisionnement des marchés de la province durant le mois sacré du Ramadan, il a été procédé à la tenue d’une réunion de travail, sous la présidence du gouvernance de la province, consacrée à l’examen de la situation d’approvisionnement, et des prix des denrées alimentaires les plus consommées.

l’ensemble des indicateurs et des données disponibles laissent constater une abondance de l’offre de l’ensemble des produits alimentaires durant ce mois béni, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu’il a été procédé aussi à l’établissement d’un plan d’action concernant le suivi quotidien de l’approvisionnement des marchés ainsi que des prix des produits.

“Les prix des produits réglementés sont fixes, alors que les prix des produits non réglementés demeurent assujettis à la loi de l’offre et de la demande, mais généralement stables, en raison de l’abondance de l’offre”, a expliqué M. Najah, notant que ce plan d’action comporte aussi le volet relatif au contrôle par la commission provinciale et l’activation des commissions locales au niveau des différentes communes de la province, visant la sécurité sanitaire, la qualité et la salubrité des produits alimentaires et la lutte contre la fraude et tout autre agissement délictueux de nature à porter atteinte directement au pouvoir d’achat des ménages et à la santé des consommateurs.

En matière de lutte contre la fraude, les commissions de contrôle veillent à l’application stricte des lois en vigueur et des sanctions qui s’imposent à l’encontre des contrevenants, a-t-il enchainé, relevant qu’un intérêt particulier est accordé au respect des différentes mesures préventives décrétées par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses nouveaux variants.