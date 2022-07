La réalisation de grandes enquêtes nationales de structure, un axe principal du programme du HCP pour 2022-2025

lundi, 4 juillet, 2022 à 19:17

Rabat – La réalisation de grandes enquêtes nationales de structure constitue un des principaux axes du programme d’activités du Haut-Commissariat au Plan (HCP) pour la période 2022-2025, a affirmé, lundi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi.

“Des enquêtes de structure, particulièrement lourdes, sont en cours de préparation ou déjà amorcées, certaines à caractère économique et d’autres à vocation sociale, et seront couronnées par le grand chantier du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)”, a dit M. Lahlimi qui présentait, lors d’une rencontre, ce programme d’activités.