Récolte au titre de la campagne 2017-2018: Signature d’une convention de financement des Coopératives Agricoles du Maroc et leur Union

mardi, 5 juin, 2018 à 15:55

Rabat- Une convention a été signée, mardi à Rabat, avec les coopératives agricoles du Maroc et leur Union (UNCAM) et la Fédération Nationale des minotiers, portant sur un financement spécial des coopératives agricoles et leur Union pour la mise en œuvre de l’opération de collecte de la récolte nationale de blé tendre au titre de la campagne agricole 2017-2018, annonce le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.