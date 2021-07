Redal s’inscrit dans un vaste programme de digitalisation

lundi, 12 juillet, 2021 à 13:24

Rabat – Redal, société délégataire des services de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide à Rabat, Salé et Skhirat-Témara, s’est inscrite résolument dans un vaste programme de digitalisation et de simplification des procédures au profit des clients et des usagers.