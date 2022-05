Réélection de Youssef Cheikhi à la tête du Groupement des Annonceurs du Maroc

lundi, 23 mai, 2022 à 12:16

Casablanca – L’actuel président du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), Youssef Cheikhi, a été réélu à la tête de l’association lors de sa dernière Assemblée Générale Ordinaire qui s’est déroulée jeudi 12 mai à Casablanca.

Pour mener à bien ses missions, M. Cheikhi, également directeur de la communication de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a nommé un nouveau bureau composé de Rachid kifani (Crédit Agricole), Hasna Alaoui (Beko), Soumia Chraibi (Lafargeholcim), Sakina El Fares (Orange Maroc), Samya El Kyas (Sofac), Younes Okba (Inwi) et Soufiane El Khatiri (Centrale Danone), indique un communiqué du GAM.

Créé en 1984, le GAM est l’unique représentant des annonceurs du Maroc, et compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (qui représentent plus de 90 % des investissements publicitaires au Maroc multinationales, grands groupes nationaux, PME).

En plus de défendre les intérêts directs de ses membres, l’association contribue à professionnaliser la pratique du Marketing et de la Communication en renforçant l’expertise de ces derniers en faisant la promotion d’une publicité responsable et respectueuse du public, nécessaire pour la construction de la confiance des consommateurs envers les marques.

Le GAM compte actuellement plus d’une centaine de membres de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) représentant plus de 95% des investissements publicitaires au Maroc (estimés à plus de 6 milliards de Dhs).

Le Groupement est membre de la “World Federation of Advertisers WFA” depuis 1989 et membre élu du Comité Exécutif de cette fédération mondiale des annonceurs depuis 2012, a conclu le communiqué.