La réforme du décret sur les marchés publics, un pilier important dans l’édification d’une finance publique et une économie saines (M. Lekjaa)

mercredi, 27 avril, 2022 à 21:55

Rabat – Le projet de réforme du décret sur les marchés publics se veut l’un des piliers fondamentaux dans l’établissement de l’Etat de droit et dans l’édification d’une finance publique et une économie saines, a affirmé, mercredi, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.