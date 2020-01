La région Casablanca-Settat et la Wallonie signent un accord qui définit le plan d’action de leur coopération pour 2020

mardi, 28 janvier, 2020 à 17:44

Namur-La région de Casablanca-Settat et la Wallonie ont signé, mardi à Namur, un accord qui définit les domaines prioritaires de leur coopération et les initiatives planifiées pour l’année 2020.

L’accord a été signé par Mustapha Bakkoury, président du Conseil régional de Casablanca-Settat et Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, de l’ambassadeur du Royaume auprès de l’Union européenne, Ahmed Rahhou, du directeur général de la société d’investissements et d’activités économiques de la région de Casablanca-Settat, El Mostafa Oualim et du délégué général de la Wallonie–Bruxelles à Rabat, Motonobu Kasajima.