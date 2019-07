Région de Dakhla-Oued Eddahab: Adoption de plusieurs conventions de partenariat dans divers domaines

mardi, 2 juillet, 2019 à 18:33

Dakhla- Le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, réuni lundi en session ordinaire au titre du mois de juillet, a adopté une série de conventions de partenariat concernant divers secteurs socio-économiques.

Cette réunion, présidée par M. Khatat Yanja, président du Conseil, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, ainsi que du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane El Jaouhari.

Ainsi, dans le secteur de la santé, il a été procédé à l’adoption de plusieurs conventions de partenariat, dont une avec l’Université Mohammed VI des Sciences de la santé, d’un coût global de 26,28 MDH, financés par ledit Conseil, et qui vise sur la période 2019-2028 à combler le déficit que connait la région dans le domaine des services de santé et ce, à travers la formation au sein de ladite Université, de 25 médecins parmi les bacheliers issus de la région.

Le conseil a, en outre, adopté une convention de partenariat avec l’association ”Al Amal” des professionnels des barques de pêche Lamhirez, en vue de l’acquisition d’une ambulance, pour un montant de 400.000 DH financés par le Conseil régional.

Il a été aussi procédé à l’adoption d’une convention de partenariat avec l’Association des malades de leucémie et de cancer des enfants au niveau de la région, d’un montant de 100.000 DH, financés par ledit Conseil.

Etalé sur une année, cette convention vise à réaliser des campagnes de don de sang au niveau régional, à consacrer la culture du don de sang chez la population locale, et à offrir davantage de quantités de sang pour l’hôpital régional de Dakhla.

Les membres du Conseil ont adopté l’amendement de la convention de partenariat avec l’Association Dakhla pour les personnes souffrant de handicap en ajoutant l’Entraide Nationale comme partenaire à cet accord, avec un montant de 1,2 MDH.

Cette convention, étalée sur 3 ans, vise à contribuer à la promotion de l’action en faveur des personnes aux besoins spécifiques au niveau régional.

Le Conseil a, en outre, approuvé l’annexe 1 de la convention de partenariat avec le ministère de la Santé (16,5 MDH), dont 15 MDH comme contribution du Conseil régional.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, le Conseil de la région a adopté une convention de partenariat avec l’Association des études et recherches pour le développement en vue de la création d’une Université Ouverte à Dakhla, d’un coût global de 15 MDH.

Cette convention se fixe notamment pour objectifs de réaliser des études et recherches dans les domaines du développement économique, social, environnemental et culturel, l’encouragement du partenariat national et international entre chercheurs et experts, les organisations nationales publiques et privées, et celles internationales.

Le Conseil a adopté une convention de partenariat avec l’Institut Supérieur des Etudes sur le développement durable, en vue de la reformation d’un groupe de 50 jeunes licenciés relevant de la région pour leur insertion dans le marché de l’emploi, pour un montant global de 11,3 MDH financés par le Conseil.

Par la même occasion, ledit Conseil a approuvé une convention de partenariat avec l’Université Ibn Zohr en vue de la création d’une Ecole Supérieure de Technologie (EST), d’un montant global de 12 MDH.

Le Conseil régional a approuvé également l’annexe 1 de la convention de partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab en vue de tirer vers le haut la qualité de l’enseignement au niveau de cette partie du territoire national, pour un montant total estimé à 5,45 MDH.

Les membres du Conseil ont, en outre, adopté les recommandations du Forum régional sur l’emploi et la formation.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, il a été procédé à l’adoption d’une convention de partenariat avec l’Association ”Nord Sud Action” en vue de l’organisation d’une Coupe continentale en Padel à Dakhla, pour une enveloppe de 40 MDH, dont 2 MDH financés par le Conseil.

L’instance élue a adopté l’amendement de la convention de partenariat avec l’association ”Khalij Dakhla pour le développement du sport et de l’animation culturelle” pour un montant de 3.225.300 DH, dont 600.000 DH comme contribution du Conseil. Cet amendement consiste a ajouter le ministère de la jeunesse et des sports comme partie à ladite convention.

La convention vise à fixer la contribution financière de la région de Dakhla-Oued Eddahab dans l’appui aux manifestations sportives de Kit surf, outre la promotion de la ville de Dakhla.

Le Conseil a, en outre, adopté l’amendement à la Convention de partenariat avec le ministère de la jeunesse et des sports en vue de la réalisation d’une maison de jeunesse à la collectivité territoriale de Bir Guendouz (province d’Aousserd), d’un coût global de 4 MDH financés par le Conseil de la région, avec la mobilisation d’autres fonds en cas de dépassement du coût global du projet.

Les membres du Conseil ont, par ailleurs, adopté, l’amendement à la convention de partenariat portant sur la création d’une salle couverte omnisports à la collectivité territoriale de Bir Guendouz, d’un montant de 7 MDH, dont 6 MDH fournis par le Conseil.

Sur un autre registre, le Conseil de la région a approuvé le vote, de nouveau, de la convention de partenariat avec l’Association le Salon du Cheval à El Jadida, dont le coût s’élève à 400.000 DH, financés par le Conseil.

Cette convention vise à représenter la région de Dakhla-Oued Eddahab lors de ce Salon en octobre prochain, notamment en ce qui concerne la Fantasia et la présence dans l’espace des exposants.

Dans les domaines culturel et social, le Conseil de la région a adopté une convention de partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), d’un montant de 9,6 MDH, dont 6,7 millions comme contribution dudit Conseil.

Le but de cette convention, étalée sur deux ans, est la préservation et l’embellissement du centre pluridisciplinaire du patrimoine archéologique et naturel d’Aousserd et son équipement, outre l’aménagement et l’équipement du centre Culturel de Bir Guendouz et la création en son sein d’une salle multiservices.

Les membres du Conseil ont aussi adopté une convention-cadre de partenariat avec le ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme, d’une durée de 3 ans renouvelables automatiquement, qui vise à définir le cadre de partenariat entre les deux parties en vie d’activer les mesures du plan d’action national dans le domaine de la démocratie et des droits de l’Homme au niveau territorial, et d’agir dans les domaines de la gouvernance et de la promotion des droits de l’Homme.

Le Conseil a, en outre, adopté une convention de partenariat avec l’Association pour l’entretien des mosquées au niveau de la région de Dakhla, d’un montant global de 9 MDH financés par ledit Conseil.

Une convention de partenariat avec l’Association la Tariqa Al Bassiriya pour le développement humain et les actions sociales à Beni Aayat, d’un montant de 30 MDH, dont 10 millions à la charge du Conseil de la région, a été adoptée par la même occasion.

Sur un autre registre, le Conseil de la région a adopté une convention de partenariat avec le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) d’Oued Eddahab en vue du financement de projets dans le cadre du programme transversal de l’Iinitiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de 2019, d’un coût total estimé à 3.470.500,00 DH.

Cette instance élue a également adopté l’amendement à une convention de partenariat avec une association médicale d’oeuvres sociales, outre l’Entraide Nationale en tant que partenaire dans cet accord, avec une contribution du conseil estimée à 500.000 DH.

Elle a, d’autre part, approuvé le cahier de charges relatif à l’appui aux coopératives et au revote du cahier de charges relatif au partenariat avec les associations.

Le conseil régional a approuvé l’acquisition d’une assiette foncière devant accueillir le programme d’habitat social à Oued Eddahab.

Dans les domaines de l’économie, de la gestion et des ressources humaines, le Conseil de la région a approuvé une convention de partenariat portant sur l’exécution de projets relatifs au secteur du commerce extérieur, inscrits dans le cadre du programme de financement et la mise en application du programme de développement intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab pour la période 2016-2021, dont le conseil a contribué financièrement à hauteur de 128 MDH.

Il a aussi approuvé la création d’une zone d’activités industrielles, commerciales et logistiques à proximité du nouveau port Atlantique, outre la création d’une zone commerciale et industrielle à Guergarate et à Bir Gunedouz.

Le Conseil a adopté une demande de crédit du Fonds d’Equipement Communal en vue du financement de projets de développement concernant, entre autres, la construction d’une station de traitement des eaux usées en faveur d’unités industrielles à Dakhla, l’aménagement de la zone industrielle ”Essalam” et l’aménagement et l’équipement de la zone de commerce et de distribution de Bir Guendouz.

Ledit Conseil a, en outre, adopté l’amendement relatif à des partenariats de développement régional, et la nomination de représentants dudit Conseil au sein du Conseil d’administration de la société régionale dénommée ”Dakhla pour l’aménagement et le développement économique”.

Il a approuvé aussi une convention de partenariat avec l’Association Union des éleveurs de camelins au niveau de Dakhla-Oued Eddahab, d’un montant de 2,1 MDH financés par le Conseil.

Le Conseil a, en outre, adopté une convention de coopération avec le ministère de l’énergie, des mines et du développement durable, d’un montant de 10.284.000,00 DH, visant la réalisation de 5 cartes géologiques et 2 autres géotechniques, avec la définition des modalités de réalisation du projet notamment en termes d’organisation, de planification du programme, de fixation de sa durée, des méthodes de son financement, et de constitution d’un comité de suivi.

Le Conseil a également approuvé un accord de coopération avec le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique pour l’amélioration de la qualité des services administratifs, le renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que le transfert de crédits au budget de gestion, outre la remobilisation de crédits au budget d’équipement.