Région de Marrakech-Safi : Distribution de 495.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

lundi, 30 mars, 2020 à 14:34

Marrakech – La dotation de la Région de Marrakech-Safi au titre de la deuxième tranche de l’opération de distribution d’orge subventionnée au profit des éleveurs, lancée la semaine dernière, dans le cadre du programme national d’appui à l’alimentation du cheptel, s’élève à 495.000 quintaux, indique un communiqué de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA).

Rappelant qu’une première tranche a été affectée d’urgence et qui a consisté en la distribution de 160.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs d’ovins et de caprins dans les différentes provinces de la Région, la DRA note que les services du Département de l’Agriculture veillent au suivi de la situation pour prendre les mesures nécessaires en fonction de l’évolution des conditions climatiques.

Afin d’assurer le succès de cette opération, relève la même source, une procédure de distribution a été mise en place, appuyée par un système d’information permettant le suivi de son exécution depuis la définition des dotations au niveau des listes des bénéficiaires jusqu’à la réception de l’orge par les chefs de fil désignés par les agriculteurs.

Et de poursuivre qu’en application de la circulaire conjointe du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ainsi que du ministère de l’Intérieur, des comités régionaux et locaux, composés des autorités et des représentants des services décentralisés du Département de l’Agriculture et de la Chambre régionale d’Agriculture, ont été mis sur pied pour garantir la mise en œuvre et le suivi de l’exécution de cette opération.

Ces comités ont également veillé à l’élaboration des listes des bénéficiaires et à la fixation des quantités d’orge attribuées à chaque éleveur selon des critères préétablis en se basant sur l’effectif du cheptel de chaque agriculteur, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, et compte tenu de la conjoncture actuelle de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), des mesures de prévention sont prises en concertation étroite avec les autorités locales, souligne la DRA, expliquant qu’il s’agit, en particulier, de limiter au maximum le rassemblement de nombres importants d’agriculteurs au niveau des centres de distribution de l’orge.

Ainsi, les agriculteurs ont été invités à constituer des groupes de bénéficiaires et de désigner un représentant par groupe (chef de fil) qui se déplace seul pour effectuer les démarches administratives et récupérer leur dotation en orge, précise la même source.

Pour ce qui des aspects administratifs, les centres de conseil agricole (CCA) et les centres de mise en valeur agricole (CMV) ont été mobilisés pour garantir la proximité de ce service, enchaîne la DRA.

A rappeler que le prix de vente de l’orge subventionnée a été fixé à 200 dirhams le quintal, directement payé sur le compte de la société responsable de l’approvisionnement, notant que la différence entre ce prix et le prix réel sur le marché sera supportée par l’Etat en plus du transport de l’orge des points de vente vers les chefs lieux des communes territoriales enclavées ou très éloignées des centres de distribution.

Pour réussir cette opération, tous les services déconcentrés du Département de l’Agriculture (DRA, Direction Régionale du Conseil Agricole, Service Régional de l’Office National des Céréales et Légumineuses et Direction Régionale de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments ainsi que les Directions Provinciales de l’Agriculture, les Centres de Conseil Agricole et les Centres de Mise en Valeur agricole) ont été mobilisés et travaillent en étroite collaboration avec les autorités provinciales et locales et les représentants de la Chambre d’Agriculture, note le communiqué.

Le programme national d’appui à l’alimentation du cheptel, officiellement annoncé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, vise à distribuer 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée à travers le Royaume afin d’assurer la sauvegarde du cheptel et appuyer les éleveurs pour surmonter l’impact du déficit pluviométrique enregistré pendant la campagne actuelle, et de garantir la stabilité des prix des aliments du bétail sur le marché en augmentant l’offre au niveau national.

Ce programme intervient après un suivi continu de la campagne agricole depuis le mois de décembre, à travers la mise en place de cellules dédiées aux niveaux central et régional.