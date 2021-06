Région MENA: Samsung lance l’application Shahid VIP sur la télécommande de ses Smart TV

lundi, 28 juin, 2021 à 14:00

Casablanca – Shahid VIP, le service premium par abonnement de Shahid, la première plate-forme de streaming en arabe au monde et Samsung Electronics, le fabricant leader de téléviseurs se sont associés pour offrir une expérience exclusive aux utilisateurs de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA).

En effet, c’est la toute première fois qu’un service de streaming basé dans la région MENA aura son propre bouton marqué Shahid VIP sur une télécommande Samsung Smart TV, pour tous les nouveaux téléviseurs intelligents Samsung lancés cette année, indique Samsung dans un communiqué.

Cette expérience offrira indéniablement aux utilisateurs Samsung Smart TV un divertissement à domicile enrichi sous tous les aspects et permettant encore plus de commodité aux abonnés pour accéder aux contenus premium et exclusifs de Shahid VIP à tout moment, souligne l’entreprise.

Abonnements gratuits pour tout nouvel achat de Smart TV Samsung

Durant cette phase de lancement, toute personne qui investit dans l’acquisition d’une nouvelle Smart TV Samsung pourrait bénéficier d’un cadeau sous forme d’un abonnement à Shahid VIP sans frais supplémentaires, fait savoir l’entreprise.

Les abonnements gratuits offerts se situent entre trois mois à un an, selon le modèle de téléviseur Samsung Smart TV acheté ainsi que le lieu de la transaction. Les abonnements sont soumis à la disponibilité au moment de l’achat.

Ce partenariat est une consécration pour les deux partenaires. A cette occasion, Sam Barnett, PDG de MBC GROUP, cité par le communiqué, a déclaré: “Ce partenariat avec Samsung Electronics nous aide à atteindre notre objectif d’accroître la portée de Shahid aux niveaux régional et mondial”.

Pour sa part, M. Sungwan Myung, Président de Samsung Electronics Moyen Orient et Afrique du Nord, a souligné : “Notre partenariat avec Shahid VIP fournit à nos utilisateurs une vaste bibliothèque de contenu premium qui répond à une variété de goûts”.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseaux et de la mémoire, des systèmes LSI et des solutions LED.

Shahid est la première et la principale plate-forme de streaming VOD et SVO dans le monde arabe par MBC GROUP, offrant un contenu premium aux familles arabes, y compris Shahid Originals exclusive; Shahid Premieres; des films arabes fraichement sortis du Box-Office; chaînes de télévisions en direct en véritable qualité HD; ainsi que des offres internationales avec l’aimable autorisation de Disney, Marvel, FOX, ABC Studios et encore plus.