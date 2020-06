Région minière Tafilalet-Figuig: un projet de décret permettra de favoriser l’attractivité des investissements

lundi, 1 juin, 2020 à 20:40

Rabat – Le projet de décret 2.18.442 portant application de la loi 74.15 relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, adopté en conseil de gouvernement, permettra d’y favoriser la dynamique économique en améliorant les performances du secteur minier et en assurant l’attractivité des investissements, en particulier en cette conjoncture, a affirmé le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah.