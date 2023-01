Réinvestissement des IDE au Maroc : un potentiel sous-exploité (PCNS)

samedi, 7 janvier, 2023 à 16:04

Rabat – Le potentiel du réinvestissement des bénéfices des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc reste sous-exploité, indique un Policy Brief du Policy Center for the New South (PCNS).