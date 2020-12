Remise à Rabat des prix de la 1ère édition de la compétition des projets numériques Idarathon

mercredi, 9 décembre, 2020 à 22:31

Rabat – La cérémonie de clôture et de remise des prix de la première édition d’Idarathon, une compétition innovante des projets numériques, a été organisée mercredi à Rabat à l’initiative du département de la Réforme de l’administration au ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Agence belge pour le développement ENABEL.

Présidée par le secrétaire général du département, Ahmed Laamoumri, l’ambassadeur de Belgique Marc Trenteseau et la représentante résidente d’Enabel au Maroc Evelien Masschelein, cette cérémonie a été marquée par la présence des équipes participantes à la compétition, qui ont concouru autour de diverses thématiques.

Il s’agit notamment de l’amélioration du système d’accueil et de traitement des demandes des usagers au niveau des administrations dans un contexte de crise, l’amélioration de la performance collaborative au sein de la fonction publique pour un renforcement de l’attractivité de l’administration dans un contexte post-Covid19, ou encore le renforcement de la participation des citoyens/usagers en améliorant les démarches de concertation publique et de communication de proximité dans un contexte de digitalisation accéléré par la crise COVID-19, selon un communiqué du département de la réforme de l’administration.

L’objectif de cette compétition est de doter l’administration publique d’une banque de projets créatifs, innovants pouvant être implémentés pour répondre aux nouveaux besoins, d’ancrer de nouvelles méthodologies de travail favorisant l’agilité et le travail collaboratif et d’accélérer la transformation digitale en simulant la créativité des équipes par le “Learning by doing”.

Cette compétition, qui ancre de nouvelles méthodologies de travail favorisant l’agilité, l’innovation et le travail collaboratif, a connu la participation de 40 participants appartenant à 10 départements ministériels et constituant 6 équipes. Elle a été clôturée par la remise des prix aux meilleurs projets numériques, et ce pour valoriser les efforts et encourager la créativité et l’innovation des projets numériques dans les administrations publiques, ajoute le communiqué.

Ainsi, le Prix d’excellence a été décerné à l’équipe “Zaynab Nafzaouia” pour leur solution innovante en matière de renforcement de la participation citoyenne, par une application mobile d’inclusion à la vie publique pour les personnes handicapées, alors que le 1er prix d’encouragement a été remporté par l’équipe “Al Khawarizmi” pour leur projet de plateforme de gestion collaborative et intelligente des projets transverses. Le 2ème prix d’encouragement a été remporté par l’équipe “Ibn Sina” pour leur solution d’une plateforme digitale collaborative pour l’optimisation du roulement des ressources humaines en période de crise.

Ces deux derniers projets ont pour but d’améliorer la performance collaborative au sein de la fonction publique.