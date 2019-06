Rencontre à Marrakech sur l’amélioration du climat des affaires et le suivi des délais de paiement

mercredi, 19 juin, 2019 à 23:47

Marrakech – Une rencontre régionale axée sur l’amélioration du climat des affaires et le suivi des délais de paiement au niveau de la région de Marrakech-Safi, a été organisée, mercredi au siège de la wilaya de ladite région.

Initiée en coordination avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL) et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée dédiée à la sensibilisation et à l’information autour des mesures mises en œuvre pour réduire les délais et les arriérés de paiement en faveur des entreprises qui travaillent avec les collectivités territoriales et les services décentralisés des administrations et des entreprises publiques.