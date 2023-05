Le renforcement du partenariat économique au centre des discussions entre MM. Mezzour et Kakubo

mercredi, 31 mai, 2023 à 18:32

Rabat – Le renforcement du partenariat économique a été au cœur des discussions, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Stanley Kasongo Kakubo.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre bilatérale, M. Mezzour a fait savoir que les discussions portent sur les moyens d’approfondir les relations économiques entre le Maroc et la Zambie, conformément à la Vision Royale en matière d’intégration africaine et de la coopération sud-sud.

Mettant en exergue l’important potentiel économique offert par les deux pays, le ministre a souligné la nécessité de développer et de diversifier davantage leur partenariat économique mutuellement bénéfique, particulièrement en matière d’industrie automobile et de fabrication des voitures électriques.

Pour sa part, M. Kakubo a réitéré l’engagement de son pays à hisser le partenariat avec le Maroc à des niveaux plus élevés, non pas uniquement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, rappelant la “forte volonté” exprimée par les deux Chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, en la matière.

Et de noter le rôle important de cette entrevue dans l’atteinte de cet objectif, au regard notamment de l’actuel niveau des échanges commerciaux entre les deux pays frères, qui doit être amélioré davantage.

Porteur d’un message à SM le Roi Mohammed VI, du Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, M. Kakubo a été reçu mercredi par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita, le ministre zambien avait convenu avec son homologue marocain de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.