Rentrée académique : Le développement du secteur agricole tributaire d’une formation agricole de qualité (M. Sadiki)

lundi, 12 septembre, 2022 à 20:29

Rabat – Le développement et la modernisation du secteur agricole passe par une formation agricole de qualité, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki.