Réponse aux urgences: Le Maroc et la Banque mondiale signent l’accord “Rapid Response Option”

lundi, 20 mai, 2024 à 13:53

Rabat – Le Maroc et la Banque mondiale (BM) ont signé, lundi à Rabat, l’accord “Rapid Response Option” (RRO), qui vient marquer une étape importante dans la capacité du Royaume à réagir rapidement aux urgences et à fournir un soutien crucial à ses citoyens.

Signé par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel, cet accord a été conclu en marge d’une réunion de travail tenue avec le Vice-Président de la BM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione, en visite au Maroc du 18 au 21 mai.

Le RRO est un élément clé de la boîte à outils élargie de préparation et de réponse aux crises du Groupe Banque mondiale, conçu pour permettre aux pays clients de déployer plus efficacement et de manière rapide les ressources de leur portefeuille bancaire existant en période de crise.

En vertu de cet accord novateur, le Maroc peut accéder à jusqu’à 10% des soldes non décaissés de son portefeuille avec le Groupe Banque Mondiale pour des actions de réponse rapide. Ce mécanisme flexible de réaffectation des ressources met à la disposition du gouvernement une liquidité immédiate pour fournir des services essentiels tels que les soins de santé, les abris et la nourriture aux communautés touchées après des catastrophes ou des urgences.

Cette initiative vient renforcer davantage la résilience et la capacité du Maroc à gérer et à atténuer les impacts des crises, démontrant l’engagement du gouvernement, sous la Conduite Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à apporter la protection nécessaire aux citoyens face aux différents chocs.

S’exprimant à cette occasion, la ministre a mis en exergue la dimension importante du cadre de partenariat stratégique qui caractérise les relations de partenariat entre le Royaume du Maroc et la Banque mondiale, faisant savoir que l’accord signé “est unique et le premier de ce genre à être mis en œuvre dans la région du MENA”.

La rencontre de Mme Fettah avec M. Dione s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat solide et de longue date de la BM avec le Royaume. Il s’agit de la première visite officielle de M. Dione au Maroc depuis qu’il a pris ses fonctions de Vice-Président pour la Région MENA le 16 avril 2024.