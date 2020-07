Reprise économique et préservation de l’emploi, deux priorités pressantes du PLFR

samedi, 11 juillet, 2020 à 15:51

Casablanca – La reprise économique et la préservation de l’emploi constituent deux priorités majeures et pressantes du projet de Loi de finances rectificative (PLFR), a indiqué le Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Université Hassan II de Casablanca, Abdellatif Komat.

“Au-delà de l’équilibre financier qui devrait prévaloir dans l’élaboration d’une loi de finances, d’autres priorités prennent le dessus vu leur caractère pressant et sensible, notamment la reprise économique et la préservation de l’emploi”, a affirmé M. Komat dans une déclaration à la MAP.