Reprise de l’activité de l’hébergement touristique : Les hôteliers de Meknès fin prêts

jeudi, 25 juin, 2020 à 12:10

-Par : Said Youssi-

Meknès – Dans les unités hôtelières de Meknès, l’heure est à la mobilisation parmi les professionnels, les gérants et le personnel pour entamer, malgré les incertitudes persistantes, la phase post-confinement de la manière la plus sûre possible, en garantissant la sécurité et la santé de tous et en limitant la propagation du virus.

Des gels antiseptiques, des caméras thermiques, des masques et des opérations de désinfection régulières…tous les moyens sont bons pour rassurer les potentiels clients dans la perspective d’une reprise qui sera, de l’avis de plusieurs professionnels de la place, progressive, mais surtout “timide”.

‘’La reprise touristique va être très timide et ne dépassera pas 30pc au maximum des recettes des unités hôtelières, car il s’agit d’une première phase qui devrait être confortée par une politique globale et plus agressive’’, a confié à la MAP le président du Conseil préfectoral du tourisme (CPT) de Meknès, Adil Terrab.

N’empêche que depuis l’annonce de la reprise de l’activité de l’hébergement touristique et des vols domestiques dans le Royaume, les hôteliers de la capitale ismaélienne se sont mobilisés pour mettre le cap, Covid19 oblige, sur le tourisme interne.

Pour Nidal Lahlou, président de la Fédération de l’industrie de l’hôtellerie de Meknès, la capitale ismaélienne est “fin prête” pour entamer cette nouvelle phase que les hôteliers ‘’souhaitent réussir aussi brillamment que la première’’, faisant référence à la gestion exemplaire de cette crise par le Maroc “l’un des pays qui a géré au mieux et avec la rapidité requise la pandémie à la faveur des Orientations de SM le Roi Mohammed VI”.

Pour respecter les consignes sanitaires et d’hygiène, “nous nous sommes assurés les dispositifs les plus pointus et les plus avancés permettant de respecter les gestes barrières et de distanciation sociale pour préserver la santé des clients et du personnel”, a-t-il relevé.

Un avis partagé par Yassir Benzakri, du secteur des Riyads à Meknès, qui a rassuré que toutes les mesures en termes d’hygiène et de sécurité sanitaire, ont été prises pour accueillir les futurs clients dans de très bonnes conditions, ajoutant que les professionnels de l’hôtellerie sont convaincus que ‘’l’avenir de l’activité touristique dépend particulièrement de l’ouverture des frontières’’.

Mohamed Mkhat, directeur d’un hôtel de la place, a indiqué, de son côté, que cette unité a pris une série de mesures préventives touchant à la fois le personnel et les clients, notamment l’obligation du port des bavettes, le respect des mesures de distanciation au niveau des différentes dépendances de l’hôtel et la désinfection régulière des chambres, des restaurants, mais aussi des bagages des clients.

Le ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale avait annoncé, dimanche dernier, la reprise, à partir du 25 juin 2020, de l’activité de l’hébergement touristique.

Cette décision fait suite au communiqué conjoint des ministères de l’intérieur, de la santé, de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, relatif au passage à la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire. La reprise de l’activité de l’hébergement touristique sera limitée, dans un premier temps, en termes de capacité et conditionnée géographiquement en fonction de la zone d’exercice.

A cet effet, les établissements d’hébergement touristique (EHT) sont tenus de respecter les dispositions sanitaires permettant de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des clients, du personnel et de tous les autres usagers desdits établissements.

Ces dispositions concernent notamment la désinfection régulière de l’ensemble des départements de l’EHT, la limitation du nombre de clients pouvant accéder à l’EHT en même temps, l’instauration d’un vide sanitaire de 6h entre chaque réservation et la désinfection des bagages au moment du check-in et à la remise des clés par les clients lors du check-out.