Des responsables américains mettent en exergue les facteurs d’attractivité du Maroc pour les investisseurs US

jeudi, 4 avril, 2019 à 23:56

— Propos recueillis par Omar ACHY —

Miami – Des responsables américains qui prennent part au 5ème Forum commercial USA-Maroc, qui s’est tenu jeudi à Miami (en Floride), ont mis en exergue les facteurs d’attractivité du Maroc que la communauté des affaires américaine est appelée à saisir pour booster ses investissements dans le Royaume et renforcer les relations économiques bilatérales.

“Le Maroc est un pays attractif: État de droit avec une population jeune, des coûts salariaux peu élevés, une position stratégique, et des investissements dans l’industrie légère mais aussi dans les énergies renouvelables et le secteur de l’automobile”, a relevé le vice-président exécutif de la Chambre de Commerce des Etats-Unis, Myron Brilliant.

“Tout cela nous interpelle à prendre davantage conscience de ce qui se passe au Maroc”, a déclaré à la MAP, M. Brilliant, qui coiffe la direction des affaires internationales au sein de la Chambre, notant que “le Maroc n’a pas été suffisamment découvert par les Américains”.

A cet égard, il a assuré que la Chambre de Commerce des États-Unis espère devenir “une passerelle pour le monde des affaires américain au Maroc”.

“Nous voulons travailler de manière plus créative et en partenariat avec le gouvernement marocain et des organisations telles que la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) pour trouver des moyens de renforcer nos relations bilatérales”, a-t-il dit.

“Nous avons une bonne base: un accord de libre-échange entre nos deux pays, une importante communauté marocaine vivant aux États-Unis, mais il reste encore beaucoup à faire”, a ajouté le responsable américain.

De son côté, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Dwight L. Bush, a estimé que la nouvelle liaison aérienne entre Casablanca-Miami (en Floride), dont le vol inaugural a eu lieu mercredi, “est promise à un bel avenir et aidera davantage d’Américains à comprendre la spécificité de la destination Maroc”.

M. Bush s’est dit persuadé que “cette nouvelle route aérienne attirera non seulement davantage de touristes au Maroc, mais aussi un plus grand nombre d’entreprises qui se rendront compte que le Maroc est un excellent endroit pour investir”.

L’ancien ambassadeur US, aujourd’hui actif dans le monde économique et u consulting, s’est dit, par ailleurs, heureux de participer à la cinquième édition du Forum commercial et d’investissement Maroc-Etats-Unis, rappelant que chaque édition est unique avec des objectifs précis, mais “le point le plus important est l’accent mis sur le partenariat entre les États-Unis et le Maroc dans le développement des affaires et des investissements”.

Le 5ème Forum commercial et d’investissement USA-Maroc, qui réunit un parterre de responsables gouvernementaux, de chefs d’entreprises, d’experts et de diplomates, est l’occasion de discuter du développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Royaume et le reste du continent africain, et d’explorer les possibilités de renforcer davantage ce partenariat économique au potentiel prometteur.

L’événement est initié par l’ambassade du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce et le Miami Dade College, la plus grande université publique aux Etats-Unis.

Il coïncide avec l’inauguration de la nouvelle liaison aérienne directe Casablanca-Miami par la compagnie Royal Air Maroc, à raison de trois fréquences par semaine, une desserte qui vient s’ajouter à celles de Casablanca-New York et Casablanca-Washington DC. Cet important réseau sera consolidé par une autre liaison en juin prochain avec Boston.