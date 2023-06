Le resserrement des conditions financières alourdit le fardeau de la dette des pays africains (Mme Fettah)

mardi, 13 juin, 2023 à 21:54

Marrakech – L’alourdissement du fardeau de la dette des pays africains est dû principalement au resserrement des conditions financières et à la hausse du dollar américain, a indiqué, mardi à Marrakech, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Intervenant lors d’un panel sous le thème “Easing Africa’s Debt Burden” (Alléger le fardeau de la dette en Afrique), en marge de la 1ère édition de la conférence “Bloomberg New Economy Gateway Africa”, Mme Fettah a mis en exergue les répercussions de la hausse du dollar sur les monnaies africaines et les primes de risque, ajoutant que l’aggravation du coût de la dette tire ses origines également des chocs externes actuels.

Elle a, dans ce sens, mis en avant la responsabilité des décideurs politiques qui doivent mettre en place des “politiques appropriées” pour assurer la gestion de cette crise d’endettement et créer les conditions propices à la croissance.

Et de noter que l’Afrique dispose de potentialités et de ressources importantes qui lui permettent de créer des conditions favorables à la jeunesse dans différentes régions, d’où l’importance de mettre en place des réformes, y compris sur le plan fiscal, qui faciliteraient l’atteinte de cet objectif.

Pour sa part, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, a souligné que la problématique de la dette en Afrique existait même avant la crise sanitaire, notamment en raison des investissements des pays dans des domaines importants à l’instar de la santé et l’éducation.

A cet égard, le responsable a fait savoir que la plupart des pays se trouvent dans une situation où ils ont besoin d’une “combinaison de réformes”, associée à un soutien important de la communauté internationale, ce qui représente un défi financier, particulièrement dans un contexte marqué par une hausse des coûts d’endettement à l’échelle internationale.

La 1ère édition africaine du prestigieux Bloomberg New Economy est organisée par le groupe média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Ce forum économique de grande importance se veut l’occasion pour les participants de partager leurs connaissances, de nouer des partenariats stratégiques et d’envisager des réponses communes aux défis auxquels le monde fait face à la fois sur les plans économique, environnemental et géopolitique.